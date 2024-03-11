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Главные новости Харькова 11 марта: первый Оскар Украины и атака «шахедов»

Культура 09:03   11.03.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 11 марта: первый Оскар Украины и атака «шахедов» Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:03

Пять «шахедов» сбили в Харьковской области

«В Харьковской области Силами обороны уничтожены пять БПЛА «Shahed-131/136», — сообщило воздушное командование «Схід» ВС ВСУ.

08:33

Синегубов о прилете «шахедов» по Харькову: повреждена гостиница и дома

«В 01:00 враг обстрелял Харьков беспилотниками типа «Шахед». В результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. Без пострадавших», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он сообщил подробности о последствиях обстрелов региона за сутки.

08:20

За сутки на Харьковщине два человека погибли в пожарах, спасатели тушили огонь 61 раз

Большинство пожаров в Харьковской области возникло из-за поджигателей сухостоя — 46. Три возгорания вызвали обстрелами россияне. Два человека погибли на бытовых пожарах — в Харькове и Дергачах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

08:04

Ночью Украину атаковали 25 «шахедов», сбили 15 — Генштаб

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Один из «прилетов» был в Слободском районе Харькова. Генштаб также проинформировал об авиаударах по Волчанску и Великому Бурлуку. На Купянском направлении обошлось без штурмов.

07:35

Харьковчане получили Оскар — первый в истории Украины

Фильм «20 дней в Мариуполе», который создали харьковчане — режиссер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко и фотограф из Бердянска Евгений Малолетка — завоевал премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. Церемония награждения прошла ночью с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе. Подробнее.

 

07:15

Ночью Харьков атаковали «шахеды»: прилеты — в Слободском районе

Около 1:10 ночи 11 марта по Харькову ударили три российских «шахеда».

«В районе плотной жилой застройки «прилет» по объекту гражданской инфраструктуры. К счастью, без жертв. Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Утром начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: в Слободском районе зафиксировали три «прилета» в землю рядом с админзданиями.

Видео с места прилета опубликовала Харьковская областная прокуратура.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".