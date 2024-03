Главные новости Харькова 11 марта: первый Оскар Украины и атака «шахедов»

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

«В Харьковской области Силами обороны уничтожены пять БПЛА «Shahed-131/136», — сообщило воздушное командование «Схід» ВС ВСУ.

«В 01:00 враг обстрелял Харьков беспилотниками типа «Шахед». В результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. Без пострадавших», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он сообщил подробности о последствиях обстрелов региона за сутки.

Большинство пожаров в Харьковской области возникло из-за поджигателей сухостоя — 46. Три возгорания вызвали обстрелами россияне. Два человека погибли на бытовых пожарах — в Харькове и Дергачах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Один из «прилетов» был в Слободском районе Харькова. Генштаб также проинформировал об авиаударах по Волчанску и Великому Бурлуку. На Купянском направлении обошлось без штурмов.

Фильм «20 дней в Мариуполе», который создали харьковчане — режиссер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко и фотограф из Бердянска Евгений Малолетка — завоевал премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. Церемония награждения прошла ночью с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе. Подробнее.

’20 Days in Mariupol’ wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua

— Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024