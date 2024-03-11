Главные новости Харькова 11 марта: первый Оскар Украины и атака «шахедов»
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
09:03
Пять «шахедов» сбили в Харьковской области
«В Харьковской области Силами обороны уничтожены пять БПЛА «Shahed-131/136», — сообщило воздушное командование «Схід» ВС ВСУ.
08:33
Синегубов о прилете «шахедов» по Харькову: повреждена гостиница и дома
«В 01:00 враг обстрелял Харьков беспилотниками типа «Шахед». В результате вражеских обстрелов получили повреждения два многоквартирных дома, здание гостиницы, объект инфраструктуры, а также здание коммунального заведения. Также повреждены два частных автомобиля. Без пострадавших», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он сообщил подробности о последствиях обстрелов региона за сутки.
08:20
За сутки на Харьковщине два человека погибли в пожарах, спасатели тушили огонь 61 раз
Большинство пожаров в Харьковской области возникло из-за поджигателей сухостоя — 46. Три возгорания вызвали обстрелами россияне. Два человека погибли на бытовых пожарах — в Харькове и Дергачах, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
08:04
Ночью Украину атаковали 25 «шахедов», сбили 15 — Генштаб
«Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 25 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировали в Генштабе ВСУ.
Один из «прилетов» был в Слободском районе Харькова. Генштаб также проинформировал об авиаударах по Волчанску и Великому Бурлуку. На Купянском направлении обошлось без штурмов.
07:35
Харьковчане получили Оскар — первый в истории Украины
Фильм «20 дней в Мариуполе», который создали харьковчане — режиссер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко и фотограф из Бердянска Евгений Малолетка — завоевал премию «Оскар» как лучший полнометражный документальный фильм. Церемония награждения прошла ночью с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе. Подробнее.
’20 Days in Mariupol’ wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua
— Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024
07:15
Ночью Харьков атаковали «шахеды»: прилеты — в Слободском районе
Около 1:10 ночи 11 марта по Харькову ударили три российских «шахеда».
«В районе плотной жилой застройки «прилет» по объекту гражданской инфраструктуры. К счастью, без жертв. Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Утром начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: в Слободском районе зафиксировали три «прилета» в землю рядом с админзданиями.
Видео с места прилета опубликовала Харьковская областная прокуратура.
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- Категории: Культура, Общество, Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, оскар, степаненко, терехов, тимошко, Чернов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".