В Харькове раздался взрыв, бьют КАБами: удары подтвердили Терехов и Синегубов
В 10 утра 30 апреля в Харькове прогремел взрыв. Перед этим предупреждали об угрозе удара КАБами.
«В Харькове слышны взрывы – город под ударом агрессора. Будьте осторожны», — написал мэр Игорь Терехов.
Удары подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Перед этим начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в 09:56 сообщил об угрозе удара КАБами, информацию подтвердило командование Воздушных сил ВСУ.
«Есть угроза применения КАБов. Находитесь в укрытиях!» — написал Задоренко.
Следом предупреждение разместил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Командование Воздушных сил ВСУ с разницей в минуту предупредило об угрозе баллистики и пусках КАБ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ВС ВСУ, задоренко, кабы, Мельник, новости Харькова, синегубов, терехов, тревога;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10 утра 30 апреля в Харькове прогремел взрыв. Перед этим предупреждали об угрозе удара КАБами".