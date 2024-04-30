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В Харькове раздался взрыв, бьют КАБами: удары подтвердили Терехов и Синегубов

Происшествия 10:04   30.04.2024
Оксана Горун
В Харькове раздался взрыв, бьют КАБами: удары подтвердили Терехов и Синегубов

В 10 утра 30 апреля в Харькове прогремел взрыв. Перед этим предупреждали об угрозе удара КАБами.

«В Харькове слышны взрывы – город под ударом агрессора. Будьте осторожны», — написал мэр Игорь Терехов.

Удары подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Перед этим начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в 09:56 сообщил об угрозе удара КАБами, информацию подтвердило командование Воздушных сил ВСУ.

«Есть угроза применения КАБов. Находитесь в укрытиях!» — написал Задоренко.

Следом предупреждение разместил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Командование Воздушных сил ВСУ с разницей в минуту предупредило об угрозе баллистики и пусках КАБ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 10:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10 утра 30 апреля в Харькове прогремел взрыв. Перед этим предупреждали об угрозе удара КАБами".