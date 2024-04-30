У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
О 10 ранку 30 квітня у Харкові пролунав вибух. Перед цим попереджали про небезпеку удару КАБами.
“У Харкові чутно вибухи – місто під ударом агресора. Будьте обережні”, – написав мер Ігор Терехов.
Удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Перед цим начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко о 09:56 повідомив про загрозу удару КАБами, інформацію підтвердило командування Повітряних сил ЗСУ.
“Є загроза застосування КАБів. Знаходьтесь в укриттях!” – написав Задоренко.
Далі попередження розмістив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Командування Повітряних сил ЗСУ з різницею у хвилину попередило про загрозу балістики та пуски КАБ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, ВС ВСУ, задоренко, кабы, Мельник, новини Харкова, сінєгубов, терехов, тревога;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 10 ранку 30 квітня у Харкові пролунав вибух. Перед цим попереджали про небезпеку удару КАБами".