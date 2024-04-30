У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов

О 10 ранку 30 квітня у Харкові пролунав вибух. Перед цим попереджали про небезпеку удару КАБами.

“У Харкові чутно вибухи – місто під ударом агресора. Будьте обережні”, – написав мер Ігор Терехов.

Удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перед цим начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко о 09:56 повідомив про загрозу удару КАБами, інформацію підтвердило командування Повітряних сил ЗСУ.

“Є загроза застосування КАБів. Знаходьтесь в укриттях!” – написав Задоренко.

Далі попередження розмістив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Командування Повітряних сил ЗСУ з різницею у хвилину попередило про загрозу балістики та пуски КАБ.