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У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов

Події 10:04   30.04.2024
Оксана Горун
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов

О 10 ранку 30 квітня у Харкові пролунав вибух. Перед цим попереджали про небезпеку удару КАБами.

“У Харкові чутно вибухи – місто під ударом агресора. Будьте обережні”, – написав мер Ігор Терехов.

Удар підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перед цим начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко о 09:56 повідомив про загрозу удару КАБами, інформацію підтвердило командування Повітряних сил ЗСУ.

“Є загроза застосування КАБів. Знаходьтесь в укриттях!” – написав Задоренко.

Далі попередження розмістив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Командування Повітряних сил ЗСУ з різницею у хвилину попередило про загрозу балістики та пуски КАБ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 10:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 10 ранку 30 квітня у Харкові пролунав вибух. Перед цим попереджали про небезпеку удару КАБами".