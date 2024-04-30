Значительные разрушения: в Харькове восстанавливают водоканал после «прилета»

В Харькове восстанавливают воду и канализацию на месте «прилета» по территории психиатрической больнице. О ходе работ проинформировали в мэрии.

«Бригады аварийно-восстановительных работ КП «Харьковводоканал» заканчивают комплексное восстановление сетей водоснабжения и водоотведения после ракетного обстрела медицинского комплекса в Салтовском районе», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным директора комплекса «Харьковводоснабжение» Владлена Волкова, все услуги по водоснабжению и водоотводу уже возобновили в полном объеме. Сейчас благоустраивают территорию.

Начальник Салтовского районного эксплуатационного участка Виталий Халимон проинформировал, что канализационные системы получили значительные разрушения в двух местах.

«Один из поврежденных участков принимает стоки от пищеблока, поэтому восстановление этой сети было в приоритете. Взрывом повредило не только наши сети, но и многочисленные коммуникации, расположенные рядом», – пояснил Халимон.

На двух поврежденных российскими ракетами участках ремонтники заменили 45 м канализационных сетей и построили четыре смотровых колодца.

Напомним, 27 апреля около 00:30 россияне обстреляли ракетами С-300 территорию психбольницы №3 в Харькове. Ранения получила женщина 1970 года рождения. Были повреждены пищеблок, водопровод, инженерные коммуникации, линии электропередачи и лечебный корпус, в котором на момент удара находились 60 пациентов и пять человек медперсонала. Всего на территории медучреждения было 900 пациентов и 250 сотрудников.