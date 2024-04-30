Значні руйнування: у Харкові відновлюють водоканал після “прильоту”
У Харкові відновлюють воду та каналізацію на місці “прильоту” по території психіатричної лікарні. Про хід робіт поінформували в мерії.
“Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП “Харківводоканал” закінчують комплексне відновлення мереж водопостачання та водовідведення після ракетного обстрілу медичного комплексу в Салтівському районі”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.
За даними директора комплексу “Харківводопостачання” Владлена Волкова, всі послуги з водопостачання та водовідведення вже відновили в повному обсязі. Нині упорядковують територію.
Начальник Салтівської районної експлуатаційної ділянки Віталій Халімон поінформував, що каналізаційні системи зазнали значних руйнувань у двох місцях.
“Одна з пошкоджених ділянок приймає стоки від харчоблока, тому відновлення цієї мережі було в пріоритеті. Вибухом пошкодило не лише наші мережі, а й численні комунікації, розташовані поряд”, – пояснив Халімон.
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На двох пошкоджених російськими ракетами ділянках ремонтники замінили 45 м каналізаційних мереж і збудували чотири оглядові колодязі.
Нагадаємо, 27 квітня близько 00:30 росіяни обстріляли ракетами С-300 територію психіатричної лікарні №3 у Харкові. Поранення отримала жінка 1970 року народження. Були пошкоджені харчоблок, водопровід, інженерні комунікації, лінії електропередачі та лікувальний корпус, в якому на момент удару перебували 60 пацієнтів та п’ять осіб медперсоналу. Загалом на території медустанови було 900 пацієнтів та 250 співробітників.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновлюють воду та каналізацію на місці “прильоту” по території психіатричної лікарні. Про хід робіт поінформували в мерії".