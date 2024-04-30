Головні новини Харкова 30 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Ніч у Харкові – з однією тривогою

Повітряну тривогу в Харкові оголошували з вечора – з 22:24 до 23:55. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски росіянами КАБів на Харківщині.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник рекомендував мешканцям області (особливо прикордонних районів) перебувати в укриттях.

Моніторингові канали інформували про запуск росіянами бомб по Куп’янську та Боровій. У Харкові вночі було тихо – обійшлося без вибухів.