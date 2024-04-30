Головні новини Харкова 30 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:00
Ніч у Харкові – з однією тривогою
Повітряну тривогу в Харкові оголошували з вечора – з 22:24 до 23:55. Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски росіянами КАБів на Харківщині.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник рекомендував мешканцям області (особливо прикордонних районів) перебувати в укриттях.
Моніторингові канали інформували про запуск росіянами бомб по Куп’янську та Боровій. У Харкові вночі було тихо – обійшлося без вибухів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 07:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".