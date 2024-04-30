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Через удар по Харкову вже семеро поранених, пошкоджені інфраструктура й авто

Події 11:20   30.04.2024
Вікторія Яковенко
Через удар по Харкову вже семеро поранених, пошкоджені інфраструктура й авто

Кількість поранених внаслідок ранкового удару КАБ по Харкову зросла до семи, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо, окупанти нанесли удари авіабомбами по Київському та Холодногірському районах. Пошкоджена цивільна інфраструктура, автомобілі», – зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

Нагадаємо,  вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо відомо про двох загиблих. Однак інформація про другого загиблого не підтвердилася, розбір завалів продовжується.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість поранених внаслідок ранкового удару КАБ по Харкову зросла до семи, повідомив мер міста Ігор Терехов.".