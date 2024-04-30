Из-за удара по Харькову уже семеро раненых, повреждены инфраструктура и авто

Количество раненых в результате утреннего удара КАБ по Харькову возросло до семи, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Предварительно, оккупанты нанесли удары авиабомбами по Киевскому и Холодногорскому районам. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается.