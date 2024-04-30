Из-за удара по Харькову уже семеро раненых, повреждены инфраструктура и авто
Количество раненых в результате утреннего удара КАБ по Харькову возросло до семи, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Предварительно, оккупанты нанесли удары авиабомбами по Киевскому и Холодногорскому районам. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, полиция, пострадали, ранены, терехов, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за удара по Харькову уже семеро раненых, повреждены инфраструктура и авто»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 11:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество раненых в результате утреннего удара КАБ по Харькову возросло до семи, сообщил мэр города Игорь Терехов.".