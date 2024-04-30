Live
  • Вт 30.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.5

Из-за удара по Харькову уже семеро раненых, повреждены инфраструктура и авто

Происшествия 11:20   30.04.2024
Виктория Яковенко
Из-за удара по Харькову уже семеро раненых, повреждены инфраструктура и авто

Количество раненых в результате утреннего удара КАБ по Харькову возросло до семи, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Предварительно, оккупанты нанесли удары авиабомбами по Киевскому и Холодногорскому районам. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили», — отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе  — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 30 апреля: «прилеты» КАБ, погибший и раненые, сессия
Главные новости Харькова 30 апреля: «прилеты» КАБ, погибший и раненые, сессия
30.04.2024, 12:03
«Прилеты» в Харькове в двух районах, есть погибший и раненые — Терехов
«Прилеты» в Харькове в двух районах, есть погибший и раненые — Терехов
30.04.2024, 10:27
В Харькове раздался взрыв, бьют КАБами: удары подтвердили Терехов и Синегубов
В Харькове раздался взрыв, бьют КАБами: удары подтвердили Терехов и Синегубов
30.04.2024, 10:04
Количество погибших и раненых в Харькове возросло — Синегубов
Количество погибших и раненых в Харькове возросло — Синегубов
30.04.2024, 10:47
Из-за удара по Харькову уже семеро раненых, повреждены инфраструктура и авто
Из-за удара по Харькову уже семеро раненых, повреждены инфраструктура и авто
30.04.2024, 11:20
Бизнесу в Харькове отменили ряд налогов: сколько потеряет бюджет, сообщил мэр
Бизнесу в Харькове отменили ряд налогов: сколько потеряет бюджет, сообщил мэр
30.04.2024, 11:56

Новости по теме:

11:20
Из-за удара по Харькову уже семеро раненых, повреждены инфраструктура и авто
11:05
Удары КАБ по Харькову: разбор завалов продолжается, данные Синегубова
10:47
Количество погибших и раненых в Харькове возросло — Синегубов
09:48
В Харькове устраняют последствия вчерашнего удара КАБами (фото, видео)
07:28
РФ нанесла серию авиаударов по Харьковщине: куда били — данные Генштаба ВСУ

Вы читали новость: «Из-за удара по Харькову уже семеро раненых, повреждены инфраструктура и авто»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество раненых в результате утреннего удара КАБ по Харькову возросло до семи, сообщил мэр города Игорь Терехов.".