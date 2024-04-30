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Удары КАБ по Харькову: разбор завалов продолжается, данные Синегубова

Общество 11:05   30.04.2024
Виктория Яковенко
Удары КАБ по Харькову: разбор завалов продолжается, данные Синегубова

Информация о втором погибшем в результате утреннего удара КАБов по Харькову не подтвердилась, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

«Несколько минут назад зафиксировали два удара по центру города. Это жилая застройка. В Киевском районе три человека получили ранения, эти данные предварительные, поскольку еще продолжается ликвидация последствий. Так же по Холодногорскому району, к сожалению, попадание в гражданское здание одного из гражданских предприятий. Три человека получили ранения. Мы раньше давали информацию о двух погибших, сейчас подтвердилась информация об одном, второй, к счастью, нет. Поскольку идет разбор завалов», — объяснил Синегубов.

В пресс-службе ХОВА уточнили, что двоих раненых госпитализировали в среднем состоянии, у других — острая реакция на стресс.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе  — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, ранены шесть человек, было известно о двух погибших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 11:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация о втором погибшем в результате утреннего удара КАБов по Харькову не подтвердилась, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.".