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Удари КАБ по Харкову: розбір завалів триває, дані Синєгубова

Суспільство 11:05   30.04.2024
Вікторія Яковенко
Удари КАБ по Харкову: розбір завалів триває, дані Синєгубова

Інформація про другого загиблого внаслідок ранкового удару КАБів по Харкову не підтвердилась, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

«Кілька хвилин тому зафіксували два удари по центру міста. Це житлова забудова. У Київському районі – три людини отримали поранення, ці дані попередні, оскільки ще триває ліквідація наслідків. Так само по Холодногірському району, на жаль, влучання у цивільну будівлю одного з цивільних підприємств. Три людини отримали поранення. Ми раніше давали інформацію про двох загиблих, наразі підтвердилась інформація про одного, інший, на щастя, ні. Оскільки триває розбір завалів», – пояснив Синєгубов.

У пресслужбі ХОВА уточнили, що двох поранених шпиталізували у середньому стані, у інших – гостра реакція на стрес.

Нагадаємо,  вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що, за попередньою інформацією, поранені шестеро людей, було відомо про двох загиблих.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про другого загиблого внаслідок ранкового удару КАБів по Харкову не підтвердилась, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.".