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“Прильоти” в Харкові у двох районах, є загиблий та поранені – Терехов

Події 10:27   30.04.2024
Оксана Горун
“Прильоти” в Харкові у двох районах, є загиблий та поранені – Терехов

Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов повідомив, що є загиблий та поранені.

Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється. Інформація оновлюється“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Попередньо – два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється. Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні“, – попередив мер Ігор Терехов.

Пізніше він повідомив, що є загиблий та поранені.

“Маємо попередню інформацію про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі”, – зазначив мер.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 10:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов повідомив, що є загиблий та поранені".