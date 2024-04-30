“Прильоти” в Харкові у двох районах, є загиблий та поранені – Терехов
Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов повідомив, що є загиблий та поранені.
“Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється. Інформація оновлюється“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Попередньо – два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється. Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні“, – попередив мер Ігор Терехов.
Пізніше він повідомив, що є загиблий та поранені.
“Маємо попередню інформацію про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі”, – зазначив мер.
Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 10:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов повідомив, що є загиблий та поранені".