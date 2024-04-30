“Прильоти” в Харкові у двох районах, є загиблий та поранені – Терехов

Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах в Харкові, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов повідомив, що є загиблий та поранені.

“Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється. Інформація оновлюється“, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Попередньо – два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань – інформація уточнюється. Водночас, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні“, – попередив мер Ігор Терехов.

Пізніше він повідомив, що є загиблий та поранені.

“Маємо попередню інформацію про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі”, – зазначив мер.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів.