«Прилеты» в Харькове в двух районах, есть погибший и раненые — Терехов
Оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что есть погибший и раненые.
«Попадание по гражданской инфраструктуре. Зафиксированы удары возле парковой зоны. Число пострадавших уточняется», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Предварительно – два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется. В то же время угроза повторных пусков КАБ по городу еще сохраняется. Будьте осторожны», — предупредил мэр Игорь Терехов.
Позже он сообщил, что есть погибший и раненые.
«Есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе», — отметил мэр.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, загиблий, новости Харькова, погибший, поранені, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что есть погибший и раненые".