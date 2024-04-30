Live
  • Вт 30.04.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.5

«Прилеты» в Харькове в двух районах, есть погибший и раненые — Терехов

Происшествия 10:27   30.04.2024
Оксана Горун
«Прилеты» в Харькове в двух районах, есть погибший и раненые — Терехов Фото: пресс-служба ХОВА

Оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что есть погибший и раненые.

«Попадание по гражданской инфраструктуре. Зафиксированы удары возле парковой зоны. Число пострадавших уточняется», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно – два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется. В то же время угроза повторных пусков КАБ по городу еще сохраняется. Будьте осторожны», — предупредил мэр Игорь Терехов.

Позже он сообщил, что есть погибший и раненые.

«Есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе», — отметил мэр.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 30 апреля: взрывы в Харькове, есть погибший и раненые
Главные новости Харькова 30 апреля: взрывы в Харькове, есть погибший и раненые
30.04.2024, 10:32
В Харькове раздался взрыв, бьют КАБами: удары подтвердили Терехов и Синегубов
В Харькове раздался взрыв, бьют КАБами: удары подтвердили Терехов и Синегубов
30.04.2024, 10:04
В ООН признали, что, ударив по Харькову, РФ нарушила эмбарго против КНДР
В ООН признали, что, ударив по Харькову, РФ нарушила эмбарго против КНДР
30.04.2024, 07:15
В Харькове устраняют последствия вчерашнего удара КАБами (фото, видео)
В Харькове устраняют последствия вчерашнего удара КАБами (фото, видео)
30.04.2024, 09:48
Чья Кисловка на Харьковщине и что с «наступлением на Харьков»: анализ ISW
Чья Кисловка на Харьковщине и что с «наступлением на Харьков»: анализ ISW
30.04.2024, 08:17
«Прилеты» в Харькове в двух районах, есть погибший и раненые — Терехов
«Прилеты» в Харькове в двух районах, есть погибший и раненые — Терехов
30.04.2024, 10:27

Новости по теме:

18:40
В Харькове КАБ повредила многоэтажку, 5 бомб взорвалось в районе: что известно
18:31
Синегубов об ударе по Харькову: есть раненая, повторные пуски
21:10
Главные новости Харькова 27.04: улица Бандеры у границы, удар по психбольнице
01:16
Удар по Салтовскому району: Терехов сообщает о «прилете» возле медучреждения
00:36
В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары

Вы читали новость: ««Прилеты» в Харькове в двух районах, есть погибший и раненые — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 10:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что есть погибший и раненые".