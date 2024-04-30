«Прилеты» в Харькове в двух районах, есть погибший и раненые — Терехов

Оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам в Харькове, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что есть погибший и раненые.

«Попадание по гражданской инфраструктуре. Зафиксированы удары возле парковой зоны. Число пострадавших уточняется», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно – два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Относительно пострадавших и разрушений информация уточняется. В то же время угроза повторных пусков КАБ по городу еще сохраняется. Будьте осторожны», — предупредил мэр Игорь Терехов.

Позже он сообщил, что есть погибший и раненые.

«Есть предварительная информация об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе», — отметил мэр.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов.