Кількість загиблих і поранених у Харкові зросла – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, у Харкові від удару КАБами загинули двоє людей, ще шість – поранені.

“За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перед цим він поінформував, що ударів завдавали КАБами.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою.