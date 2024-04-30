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Кількість загиблих і поранених у Харкові зросла – Синєгубов

Події 10:47   30.04.2024
Оксана Горун
Кількість загиблих і поранених у Харкові зросла – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, у Харкові від удару КАБами загинули двоє людей, ще шість – поранені.

“За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення”, – повідомив  начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Перед цим він поінформував, що ударів завдавали КАБами.

Нагадаємо,  вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 10:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, у Харкові від удару КАБами загинули двоє людей, ще шість – поранені".