Кількість загиблих і поранених у Харкові зросла – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, у Харкові від удару КАБами загинули двоє людей, ще шість – поранені.
“За попередньою інформацію, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Перед цим він поінформував, що ударів завдавали КАБами.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблі, КАБ, новини Харкова, поранені, сінєгубов, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, у Харкові від удару КАБами загинули двоє людей, ще шість – поранені".