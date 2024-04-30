Количество погибших и раненых в Харькове возросло — Синегубов
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Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в Харькове от удара КАБами погибли два человека, еще шесть — ранены.
«По предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Перед этим он информировал, что удары наносили КАБами.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, КАБ, новости Харькова, погибшие, поранені, синегубов, удар;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в Харькове от удара КАБами погибли два человека, еще шесть — ранены".