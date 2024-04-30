Количество погибших и раненых в Харькове возросло — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в Харькове от удара КАБами погибли два человека, еще шесть — ранены.

«По предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Перед этим он информировал, что удары наносили КАБами.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой.