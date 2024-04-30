Ворог тричі атакував на Харківщині та завдав авіаудару по Харкову – Генштаб
Три ворожі атаки відбили українські захисники за добу на Харківщині – біля села Берестове Куп’янського району та села Копанки Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Веселе, Харків та Вовчанськ.
Під артилерійським та мінометним вогнем були зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 19:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три ворожі атаки відбили українські захисники за добу на Харківщині – біля села Берестове Куп’янського району та села Копанки Ізюмського району".