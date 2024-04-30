Ворог тричі атакував на Харківщині та завдав авіаудару по Харкову – Генштаб

Три ворожі атаки відбили українські захисники за добу на Харківщині – біля села Берестове Куп’янського району та села Копанки Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Веселе, Харків та Вовчанськ.

Під артилерійським та мінометним вогнем були зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.