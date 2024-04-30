Враг трижды атаковал на Харьковщине и нанес авиаудар по Харькову — Генштаб
Три вражеские атаки отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине — возле села Берестовое Купянского района и села Копанки Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Веселое, Харьков и Волчанск.
Под артиллерийским и минометным огнем были в частности Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 19:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три вражеские атаки отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине — возле села Берестовое Купянского района и села Копанки Изюмского района".