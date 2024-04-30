Три УМПБ Д-30 ударили по Харькову утром: прокуратура показала последствия

По предварительной информации Харьковской областной прокуратуры, 30 апреля около 10:00 армия РФ атаковала Киевский и Холодногорский районы Харькова тремя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

«Два попадания были по территории Киевского района, по гаражному кооперативу. Третье попадание было в Холодногорском районе, по территории гражданского транспортного предприятия. Там есть погибшие и раненые», — сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Видео: Харьковская областная прокурата

В Киевском районе повреждены гаражный кооператив, учебное заведение, административное здание. Произошел пожар. Пострадали четыре жителя: двое мужчин и две женщины, добавили правоохранители.

В Холодногорском районе в результате удара погиб 25-летний мужчина. Травмы получили три женщины и мужчина. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается. По состоянию на 12:30 известно 9 пострадавших — три женщины в возрасте 28, 38, 40 и один 42-летний мужчина госпитализированы со взрывными травмами. 5 людям оказана помощь на месте, у большинства из них острая реакция на стресс. В АТ «Укрзалізниця» сообщили, что в результате удара погиб 26-летний монтер колеи Александр Кот, еще одна железнодорожница ранена.