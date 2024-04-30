Live
  • Вт 30.04.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.5

Три УМПБ Д-30 ударили по Харькову утром: прокуратура показала последствия

Происшествия 14:15   30.04.2024
Виктория Яковенко
Три УМПБ Д-30 ударили по Харькову утром: прокуратура показала последствия Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации Харьковской областной прокуратуры, 30 апреля около 10:00 армия РФ атаковала Киевский и Холодногорский районы Харькова тремя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

«Два попадания были по территории Киевского района, по гаражному кооперативу. Третье попадание было в Холодногорском районе, по территории гражданского транспортного предприятия. Там есть погибшие и раненые», — сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Видео: Харьковская областная прокурата

В Киевском районе повреждены гаражный кооператив, учебное заведение, административное здание. Произошел пожар. Пострадали четыре жителя: двое мужчин и две женщины, добавили правоохранители.

В Холодногорском районе в результате удара погиб 25-летний мужчина. Травмы получили три женщины и мужчина. Все пострадавшие – сотрудники предприятия.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

02

03

04

05

06

07
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе  — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается. По состоянию на 12:30 известно 9 пострадавших — три женщины в возрасте 28, 38, 40 и один 42-летний мужчина госпитализированы со взрывными травмами. 5 людям оказана помощь на месте, у большинства из них острая реакция на стресс. В АТ «Укрзалізниця» сообщили, что в результате удара погиб 26-летний монтер колеи Александр Кот, еще одна железнодорожница ранена.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 30 апреля: «прилеты» КАБ, погибший и раненые, сессия
Главные новости Харькова 30 апреля: «прилеты» КАБ, погибший и раненые, сессия
30.04.2024, 14:40
Три УМПБ Д-30 ударили по Харькову утром: прокуратура показала последствия
Три УМПБ Д-30 ударили по Харькову утром: прокуратура показала последствия
30.04.2024, 14:15
Заместитель Терехова Руденко подал декларацию перед увольнением
Заместитель Терехова Руденко подал декларацию перед увольнением
30.04.2024, 09:17
Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове
Новый сервис для оплаты «коммуналки» хотят внедрить в Харькове
30.04.2024, 13:07
Теперь в Харькове всех собак выгуливать на поводке, опасным — надеть намордник
Теперь в Харькове всех собак выгуливать на поводке, опасным — надеть намордник
30.04.2024, 14:17
В Харькове переименовали более 30 заведений культуры
В Харькове переименовали более 30 заведений культуры
30.04.2024, 15:07

Новости по теме:


Вы читали новость: «Три УМПБ Д-30 ударили по Харькову утром: прокуратура показала последствия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По предварительной информации Харьковской областной прокуратуры, 30 апреля около 10:00 армия РФ атаковала Киевский и Холодногорский районы Харькова тремя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).".