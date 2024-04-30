Три УМПБ Д-30 вдарили по Харкову вранці: прокуратура показала наслідки

За попередньої інформацієї Харківської обласної прокуратури, 30 квітня близько 10:00 армія РФ атакувала Київський та Холодногірський райони Харкова трьома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

«Два влучання були по території Київського району, по гаражному кооперативу. Третє влучання було у Холодногірському району, по території цивільного транспортного підприємства. Там є загиблі та поранені особи», – повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Відео: Харківська обласна прокуратура

У Київському районі пошкоджені гаражний кооператив, учбовий заклад, адміністративна будівля. Сталась пожежа. Постраждали чотири жителі: двоє чоловіків та двоє жінок, додали правоохоронці.

В Холодногірському районі внаслідок удару загинув 25-річний чоловік. Травми отримали троє жінок та чоловік. Всі постраждалі — співробітники підприємства.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо відомо про двох загиблих. Однак інформація про другого загиблого не підтвердилася, розбір завалів продовжується. Станом на 12:30 відомо 9 постраждалих – троє жінок у віці 28, 38, 40 та один 42-річний чоловік госпіталізовані з вибуховими травмами. 5 людям надано допомогу дома, у більшості – гостра реакція на стрес. В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що внаслідок удару загинув 26-річний монтер колії Олександр Кіт, ще одну залізничницю поранено.