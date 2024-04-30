Мер про удар по Харкову: постраждали 9 людей, “приліт” в гаражний кооператив

Станом на 12:30 відомо вже про 9 постраждалих та одного загиблого внаслідок ранкового удару по Харкову.

«Було влучання по центральній частині Харкова, це Київський район, влучання було у гаражний кооператив. Більш ніж 50 гаражів і автівок розтрощені. Друге влучання – по Холодногірському району. Жодного об’єкта, в який поцілив ворог, це не військові об’єкти. Жодного військового тут немає. 9 людей отримали поранення різного ступеня важкості», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо відомо про двох загиблих. Однак інформація про другого загиблого не підтвердилася, розбір завалів продовжується.