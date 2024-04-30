Live
  • Вт 30.04.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.5

Мер про удар по Харкову: постраждали 9 людей, “приліт” в гаражний кооператив

Події 12:34   30.04.2024
Вікторія Яковенко
Мер про удар по Харкову: постраждали 9 людей, “приліт” в гаражний кооператив

Станом на 12:30 відомо вже про 9 постраждалих та одного загиблого внаслідок ранкового удару по Харкову.

«Було влучання по центральній частині Харкова, це Київський район, влучання було у гаражний кооператив. Більш ніж 50 гаражів і автівок розтрощені. Друге влучання – по Холодногірському району. Жодного об’єкта, в який поцілив ворог, це не військові об’єкти. Жодного військового тут немає. 9 людей отримали поранення різного ступеня важкості», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Нагадаємо,  вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо відомо про двох загиблих. Однак інформація про другого загиблого не підтвердилася, розбір завалів продовжується.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Загиблий і поранена працівниця «Укрзалізниці» внаслідок удару по Харкову
Загиблий і поранена працівниця «Укрзалізниці» внаслідок удару по Харкову
30.04.2024, 13:31
Внаслідок удару РФ по Харкову сталася пожежа (фото, відео)
Внаслідок удару РФ по Харкову сталася пожежа (фото, відео)
30.04.2024, 13:29
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
30.04.2024, 10:04
У Харкові перейменували низку вулиць
У Харкові перейменували низку вулиць
29.04.2024, 18:00
Новий сервіс для оплати «комуналки» хочуть запровадити у Харкові
Новий сервіс для оплати «комуналки» хочуть запровадити у Харкові
30.04.2024, 13:07
«Віримо, що отримаємо сучасну ППО» – Терехов про життя у Харкові
«Віримо, що отримаємо сучасну ППО» – Терехов про життя у Харкові
30.04.2024, 12:49

Новини за темою:

11:27
Гаражний кооператив горів на Харківщині через ворожий артобстріл (фото)

Ви читали новину: «Мер про удар по Харкову: постраждали 9 людей, “приліт” в гаражний кооператив»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12:30 відомо вже про 9 постраждалих та одного загиблого внаслідок ранкового удару по Харкову.".