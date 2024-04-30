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Мэр об ударе по Харькову: пострадали 9 человек, «прилет» в гаражный кооператив

Происшествия 12:34   30.04.2024
Виктория Яковенко
Мэр об ударе по Харькову: пострадали 9 человек, «прилет» в гаражный кооператив

По состоянию на 12:30 известно уже о 9 пострадавших и одном погибшем в результате утреннего удара по Харькову.

«Было попадание по центральной части Харькова, это Киевский район, попадание было в гаражный кооператив. Более 50 гаражей и автомобилей разбиты. Второе попадание – по Холодногорскому району. Ни одного объекта, в который попал враг, это не военные объекты. Ни одного военного здесь нет. 9 человек получили ранения разной степени тяжести», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе  — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12:30 известно уже о 9 пострадавших и одном погибшем в результате утреннего удара по Харькову.".