У якому стані постраждалі внаслідок удару по Харкову: дані Синєгубова (фото)

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про стан дев’ятьох постраждалих через ранковий удар РФ по Харкову.

«Серед дев’яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка — усі з вибуховими травмами. 5 людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес», – зазначив голова ХОВА.

За його даними, загинув 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві. Він був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару. Загинув внаслідок уламкового поранення.

«Перше влучання зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі неподалеку. Понад 40 гаражів розтрощені. Зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Другий удар здійснено по Холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо відомо про двох загиблих. Однак інформація про другого загиблого не підтвердилася, розбір завалів продовжується. Станом на 12:30 відомо 9 постраждалих. В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що внаслідок удару загинув 26-річний монтер колії Олександр Кіт, ще одну залізничницю поранено.