В каком состоянии пострадавшие из-за удара по Харькову: данные ХОВА (фото)
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии девяти пострадавших из-за утреннего удара РФ по Харькову.
«Среди девяти раненых в медицинские учреждения госпитализированы три женщины в возрасте 28, 38, 40 и один 42-летний мужчина — все со взрывными травмами. 5 людям оказана помощь на месте, у большинства из них острая реакция на стресс», — отметил глава ХОВА.
По его данным, погиб 24-летний гражданский мужчина, работавший на предприятии. Он был на работе, когда россияне нанесли авиаудар. Погиб в результате обломочного ранения.
«Первое попадание зафиксировано в Киевском районе на территории гаражного кооператива и админздания неподалеку. Более 40 гаражей разбиты. Загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6. Второй удар — по Холодногорскому району, в результате чего повреждены два гражданских здания», — добавил Синегубов.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается. По состоянию на 12:30 известно 9 пострадавших. В АТ «Укрзалізниця» сообщили, что в результате удара погиб 26-летний монтер колеи Александр Кот, еще одна железнодорожница ранена.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о состоянии девяти пострадавших из-за утреннего удара РФ по Харькову.".