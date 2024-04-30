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Погибший и ранена сотрудница «Укрзалізниці» в результате удара по Харькову

Происшествия 13:31   30.04.2024
Оксана Якушко
Погибший и ранена сотрудница «Укрзалізниці» в результате удара по Харькову

В результате обстрела погиб 26-летний монтер колеи Александр Кот, сообщили в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» обязалась обеспечить финансовую и социальную поддержку его сыну и семье.

«Еще одна железнодорожница ранена, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – добавили в «Укрзалізниці».

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе  — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается. Позже стало известно уже о 9 пострадавших и одном погибшем в результате утреннего удара по Харькову

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 13:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела погиб 26-летний монтер колеи Александр Кот, сообщили в «Укрзалізниці».".