Погибший и ранена сотрудница «Укрзалізниці» в результате удара по Харькову
В результате обстрела погиб 26-летний монтер колеи Александр Кот, сообщили в «Укрзалізниці».
«Укрзалізниця» обязалась обеспечить финансовую и социальную поддержку его сыну и семье.
«Еще одна железнодорожница ранена, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – добавили в «Укрзалізниці».
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается. Позже стало известно уже о 9 пострадавших и одном погибшем в результате утреннего удара по Харькову
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", загиблий, погибший, раненая, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 13:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела погиб 26-летний монтер колеи Александр Кот, сообщили в «Укрзалізниці».".