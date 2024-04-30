Загиблий і поранена працівниця «Укрзалізниці» внаслідок удару по Харкову

Внаслідок обстрілу загинув 26-річний монтер колії Олександр Кіт, повідомили в «Укрзалізниці».

“Укрзалізниця” зобов’язалася забезпечити фінансову та соціальну підтримку його синові та родині.

«Ще одну залізничницю поранено, їй надають всю необхідну медичну допомогу», – додали в “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо відомо про двох загиблих. Однак інформація про другого загиблого не підтвердилася, розбір завалів продовжується. Пізніше стало відомо вже про 9 постраждалих та одного загиблого внаслідок ранкового удару по Харкову.