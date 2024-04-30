Внаслідок удару РФ по Харкову сталася пожежа (фото, відео)

У Київському району Харкова через ранковий удар РФ КАБами сталася пожежа у гаражах.

«У Київському районі потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння», – повідомили у ДСНС України.

У Холодногірському районі ворожа бомба зруйнувала дві цивільні будівлі, додали рятувальники.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо відомо про двох загиблих. Однак інформація про другого загиблого не підтвердилася, розбір завалів продовжується. Станом на 12:30 відомо 9 постраждалих.