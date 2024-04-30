В результате удара РФ по Харькову произошел пожар (фото, видео)

В Киевском районе Харькова из-за утреннего удара РФ КАБами произошел пожар в гаражах.

«В Киевском районе мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей – в трех возник пожар, загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание», — сообщили в ГСЧС Украины.

В Холодногорском районе вражеская бомба разрушила два гражданских здания, добавили спасатели.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается. По состоянию на 12:30 известно 9 пострадавших.