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У мера Харкова Терехова – новий заступник

Суспільство 15:29   30.04.2024
Вікторія Яковенко
У мера Харкова Терехова – новий заступник

На посаду заступника міського голови Харкова затвердили директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР Дмитра Липового.

Відповідне рішення ухвалили депутати 30 квітня на позачерговій сесії Харківської міськради.

Нагадаємо, 9 квітня директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко підтвердив інформацію про звільнення заступника Ігоря Терехова Андрія Руденка в коментарі “Kharkiv Today”. Він повідомив, що Руденко перебуває на лікарняному, з якого на роботу не вийде. Причини звільнення Сидоренко прокоментував коротко: “Втомився”. Сам Руденко сказав, що розповідати про причини звільнення з мерії не хоче. Перед звільненням Руденко подав декларацію.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 15:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На посаду заступника міського голови Харкова затвердили директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР Дмитра Липового.".