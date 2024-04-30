У мера Харкова Терехова – новий заступник
На посаду заступника міського голови Харкова затвердили директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР Дмитра Липового.
Відповідне рішення ухвалили депутати 30 квітня на позачерговій сесії Харківської міськради.
Нагадаємо, 9 квітня директор департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко підтвердив інформацію про звільнення заступника Ігоря Терехова Андрія Руденка в коментарі “Kharkiv Today”. Він повідомив, що Руденко перебуває на лікарняному, з якого на роботу не вийде. Причини звільнення Сидоренко прокоментував коротко: “Втомився”. Сам Руденко сказав, що розповідати про причини звільнення з мерії не хоче. Перед звільненням Руденко подав декларацію.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заместитель, Липовой, міськрада, Руденко, сесія, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 15:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На посаду заступника міського голови Харкова затвердили директора департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР Дмитра Липового.".