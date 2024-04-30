У мэра Харькова Терехова – новый заместитель

На должность заместителя городского головы Харькова утвердили директора департамента строительства и дорожного хозяйства ХГС Дмитрия Липового.

Соответствующее решение приняли депутаты 30 апреля на внеочередной сессии Харьковского горсовета.

Напомним, 9 апреля директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко подтвердил информацию об увольнении заместителя Игоря Терехова Андрея Руденко в комментарии «Kharkiv Today». Он сообщил, что Руденко находится на больничном, из которого на работу не выйдет. Причины увольнения Сидоренко прокомментировал коротко: «Устал». Сам Руденко сказал, что рассказывать о причинах увольнения из мэрии не хочет. Перед увольнением Руденко подал декларацию.