Главные новости Харькова 30 апреля: как прошла ночь

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07:00

Ночь в Харькове — с одной тревогой

Воздушную тревогу в Харькове объявляли с вечера — с 22:24 по 23:55. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках россиянами КАБов на Харьковщине.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник рекомендовал жителям области (особенно приграничных районов) находиться в укрытиях.

Мониторинговые каналы информировали о запуске россиянами бомб по Купянску и Боровой. В Харькове ночью было тихо — обошлось без взрывов.