Главные новости Харькова 30 апреля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:00
Ночь в Харькове — с одной тревогой
Воздушную тревогу в Харькове объявляли с вечера — с 22:24 по 23:55. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках россиянами КАБов на Харьковщине.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник рекомендовал жителям области (особенно приграничных районов) находиться в укрытиях.
Мониторинговые каналы информировали о запуске россиянами бомб по Купянску и Боровой. В Харькове ночью было тихо — обошлось без взрывов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, КАБ, Мельник, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 07:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".