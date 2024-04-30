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Главные новости Харькова 30 апреля: как прошла ночь

Происшествия 07:00   30.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 30 апреля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночь в Харькове — с одной тревогой

Воздушную тревогу в Харькове объявляли с вечера — с 22:24 по 23:55. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках россиянами КАБов на Харьковщине.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник рекомендовал жителям области (особенно приграничных районов) находиться в укрытиях.

Мониторинговые каналы информировали о запуске россиянами бомб по Купянску и Боровой. В Харькове ночью было тихо — обошлось без взрывов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 07:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".