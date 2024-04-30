60 или 11 котов на квартиру: жилищные нормы для животных установили в Харькове
В новых правилах содержания домашних животных, утвержденных на сессии Харьковского горсовета 30 апреля, среди прочего установлены жилищные нормы для кошек и собак. Цель — решить проблему квартир и частных домов, в которых люди содержат столько четырёхлапых, что это портит жизнь соседям.
Как говорится в принятом на сессии решении, на одного кота в квартире или частном доме положено 4 квадратных метра, а на собаку — от 6 до 10 квадратных метров в зависимости от ее размера.
«Та норма, которую мы предлагаем, для трехкомнатной квартиры — это около 11 кошек или более пяти средних собак. И это ограничение касается только того случая, когда поступило коллективное обращение, что эти животные мешают другим жильцам этого дома. Во всех остальных ситуациях это не применяется. Максимум — мы составляем акт о нарушении и предоставляем полиции, чтобы она могла разобраться, действительно ли это вызывает какую-то проблему. И только судом на третьем этапе ограничиваются какие-то права или изымаются животные», — пояснил депутат горсовета Алексей Топчий.
Он отметил, что до сих пор ни один документ не регламентировал такие нормы.
«У нас есть много обращений на городского голову именно потому, что ни один правоохранительный орган в настоящее время не дает ответа. Они говорят, что это гражданско-правовые отношения, отмежевываются от проблем и оставляют людей один на один», — отметил Топчий.
В качестве аргументации необходимости принятия решения он привел примеры, в каком количестве и в каких условиях харьковчане содержат животных. Так, в одной из квартир на улице Тракторостроителей, 130А было 12 собак, трупы четырёхлапых хозяйка хранила в холодильнике, а затем ела.
«Улица Гвардейцев Широнинцев — 60 котов в помещении. Мы вызвали санэпидемиологическую службу. В 20 раз уровень аммиака в воздухе превышал норму», — рассказал депутат.
Правила содержания домашних животных — по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: животные, коты, міськрада, правила, правила содержания домашних животных, сесія, сессия, собаки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 23:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В новых правилах содержания домашних животных, утвержденных на сессии Харьковского горсовета 30 апреля, среди прочего установлены жилищные нормы для кошек и собак".