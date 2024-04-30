60 або 11 котів на квартиру: житлові норми для тварин встановили в Харкові
У нових правилах утримання домашніх тварин, затверджених на сесії Харківської міськради 30 квітня, серед іншого встановлені житлові норми для котів та собак. Мета – вирішити проблему квартир та приватних будинків, в яких люди утримують таку кількість чотирилапих, що це псує життя сусідам.
Як йдеться в ухваленому на сесії рішенні, на одного кота у квартирі чи приватному будинку належить 4 квадратні метри, а на собаку – від 6 до 10 квадратних метрів залежно від його розміру.
“Та норма, яку ми пропонуємо, для трикімнатної квартири – це близько 11 кішок або понад п’ять середніх собак. І це обмеження стосується лише того випадку, коли надійшло колективне звернення, що ці тварини заважають іншим мешканцям цього будинку. В усіх інших ситуаціях це не застосовується. Максимум – ми складаємо акт про порушення і надаємо поліції, щоб вона могла розібратися, чи дійсно це викликає якусь проблему. І тільки судом на третьому етапі обмежуються якісь права або вилучаються тварини”, – пояснив депутат міськради Олексій Топчій.
Він зазначив, що досі жоден документ не регламентував такі норми.
“У нас є багато звернень на міського голову саме тому, що жоден правоохоронний орган на теперішній час не дає відповіді. Вони кажуть, що це цивільно-правові відносини, відмежуються від проблем та залишають людей час на сам“, – зазначив Топчій.
Як аргументацію необхідності прийняття рішення він навів приклади, в якій кількості та в яких умовах харків’яни утримують тварин. Так, в одній із квартир на вулиці Тракторобудівників, 130А було 12 собак, трупи чотирилапих господарка зберігала у холодильнику, а потім їла.
“Вулиця Гвардійців-Широнінців – 60 котів у приміщенні. Ми викликали санепідеміологічну службу. У 20 разів рівень аміаку в повітрі перевищував норму”, – розповів депутат.
Правила утримання домашніх тварин – за посиланням.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: животні, коты, міськрада, правила, правила содержания домашних животных, сесія, собаки, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 23:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У нових правилах утримання домашніх тварин, затверджених на сесії Харківської міськради 30 квітня, серед іншого встановлені житлові норми для котів та собак".