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Тепер у Харкові собак вигулювати на повідцю, небезпечним одягнути намордник

Суспільство 14:17   30.04.2024
Оксана Якушко
Тепер у Харкові собак вигулювати на повідцю, небезпечним одягнути намордник

Нові правила утримання домашніх тварин у Харкові затвердили на позачерговій сесії міськради.

Нові Правила утримання домашніх тварин посилюють відповідальність власників тварин за їх утримання, встановлюють норми площі для домашніх тварин, які утримуються в будинку, квартирі або вольєрі з урахуванням розміру тварини.

Згідно з новими правилами, власникам домашніх тварин забороняється вигулювати собак без повідця, а собак небезпечних порід (відповідний перелік затверджений постановою Кабміну), – без намордника поза межами огородженого майданчика для вигулу та дресирування собак.

Протягом 2023 року до Харківської міської ради надійшло 137 звернень громадян щодо порушень встановлених норм утримання безпритульних та домашніх тварин. Харків’яни скаржилися, що деякі власники тварин допускають їх самовигул і безконтрольне розмноження, а також не забезпечують належними умовами утримання.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 14:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нові правила утримання домашніх тварин у Харкові затвердили на позачерговій сесії міськради.".