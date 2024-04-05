До розмінування Харківщини залучили собак: як вони винюхують вибухівку (відео)

З березня розміновувати Харківщину саперам допомагають службові собаки. Троє кінологів із чотирилапими, які раніше шукали зброю та вибухонебезпечні предмети, тепер освоюють роботу на ґрунті.

Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, спочатку територію перевіряють вибухотехніки з металодетекторами та щупами, потім за справу беруться собаки. Їхнє завдання – знайти вибухонебезпечні предмети, які не містять метал.

«Були проблеми, що стосуються виявлення предметів, які містять мінімум металу або не містять його взагалі. Неодноразово зафіксовані випадки, коли міни були пропущені саперами внаслідок малої кількості металу, а також внаслідок певних проблем із металодетектором», – розповів заступник начальника вибухотехнічної служби НПУ Дмитро Каракуркчі.

Шукати міни начальнику кінологічного центру поліції Харківщини Олексію Сайганову допомагає Аделіна, їй п’ять років. Зі зброєю та вибухівкою вона працює з однорічного віку.

«Вони несли службу на блокпостах, проводили обшуки, працювали на вокзалах, у метрополітені. А тепер ми їх привчаємо нюхати землю, тому що це інша праця, це не стихія поліції. Вже дуже добре виходить, хоч і не швидко. Але собаки шукають, знаходять міни, навіть під ґрунтом, які навіть не бачите очима… Собака має пасивно позначити вибухівку. Тобто вони обережно лягають або завмирають, або сідають перед міною. Мінне поле помилок не прощає», – пояснює Олексій.

Кінологи працюють на території, де торік підривалися як українці, так і іноземці.

«Тут було дворядне мінне поле. Міни знімаються, кладуться поруч, а потім складаються і вивозяться у відповідному напрямку. В основному два види вибухових пристроїв тут бачимо – ТМ-62 і ПМН-4. Робота триває нешвидко, тому що велика засміченість металевими матеріалами. Поле бою було, багато зайвих сигналів», – зазначив Каракуркчі.

Харківщина першою в Україні залучила собак до пошуку мін у землі, і надалі правоохоронці планують ділитися досвідом з іншими регіонами.

Як повідомлялося у листопаді 2023 року, шість бельгійських вівчарок, переданих ДСНС України в межах співпраці з норвезькою організацією Norwegian People’s Aid Ukraine (NPA), допомагатимуть у гуманітарному розмінуванні деокупованих територій Харківщини.