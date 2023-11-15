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Альф і компанія вчилися в Європі, щоб допомагати саперам на Харківщині (відео)

Репортаж 23:07   15.11.2023
Олена Нагорна
Альф і компанія вчилися в Європі, щоб допомагати саперам на Харківщині (відео)

Шість бельгійських вівчарок, переданих ДСНС України у межах співпраці з норвезькою організацією Norwegian People’s Aid Ukraine (NPA), допомагатимуть у гуманітарному розмінуванні деокупованих територій Харківщини. Першими розпочали роботу собаки Альф та Квад.

Собак залучили обстежувати саме цю територію, бо на ній можуть бути пластикові міни, які дуже складно виявляти за допомогою металодетектора, пояснює начальник відділення мінно-пошукових робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС Олександр Журід.

“Собака реагує безпосередньо на вибуховий матеріал. Тобто запах пластику та металу вона не позначає. Собака на день може відпрацювати в середньому від 300 до 500 квадратних метрів. Це при хороших погодних умовах і робочій кондиції собаки, коли не жарко і не холодно” — каже Журід.

За його словами, кінолог стежить за собакою: якщо тварина втомилася чи хоче пити, фахівець бере перерву.

За технологією пошуку, собака повинен проходити 10 метрів і тим самим маршрутом повертатися, охоплюючи зону шириною пів метра. Так поетапно тварина перевіряє квадрати, позначені сапером, додає заступник начальника Міжрегіонального центру швидкого реагування Олександр Пачковський.

Він розповів, що на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (Ромни, Сумська область) існує кінологічний центр, який займається підготовкою собак з 2006 року. До 2014-го вони були задіяні переважно у пошуково-рятувальних роботах.

“Зараз ми розпочали новий напрямок підготовки мінно-пошукових собак, які працюють на відкритій місцевості… Ми не знали, де цей напрямок вивчити. Тому звернулися до норвезької організації, і вона пішла назустріч. Ми поїхали до них у Боснію. Побачили їхній центр підготовки мінно-пошукових собак. Зрозуміли, наскільки вони професійні. Ми запросили їх до нас у центр і підписали меморандум про співпрацю, яку розпочали влітку 2022 року”, — зазначив Пачковський.

За його словами, організація подарувала центру шість бельгійських вівчарок, а кінологи пройшли річний курс підготовки. Також на території Міжрегіонального центру швидкого реагування було створено матеріальну базу та проведено сертифікацію за участю інспекторів NPA.


Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 23:07;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість бельгійських вівчарок, переданих ДСНС України у межах співпраці з норвезькою організацією Norwegian People’s Aid Ukraine (NPA), допомагатимуть у гуманітарному розмінуванні деокупованих територій Харківщини. Першими розпочали роботу собаки Альф та Квад.".