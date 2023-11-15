Альф и компания обучались в Европе, чтобы помогать саперам Харьковщины (видео)

Шесть бельгийских овчарок, переданных ГСЧС Украины в рамках сотрудничества с новежской организацией Norwegian People’s Aid Ukraine (NPA), будут помогать в гуманитарном разминировании деоккупированных территорий Харьковщины. Первыми приступили к работе собаки Альф и Квад.

Собак привлекли обследовать именно эту территорию, потому что на ней могут быть пластиковые мины, которые очень сложно обнаруживать с помощью металлодетектора, объясняет начальник отделения минно-поисковых работ Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Александр Журид.

«Собака реагирует непосредственно на взрывчатый материал. То есть, запах пластика и металла она не обозначает. Собака в день может отработать в среднем от 300 до 500 квадратных метров. Это при хороших погодных условиях и рабочей кондиции собаки, когда не жарко и не холодно», — говорит Журид.

По его словам, кинолог следит за собакой: если животное устало или хочет пить, специалист берет перерыв.

По технологии поиска, собака должна проходить 10 метров и тем же маршрутом возвращаться, охватывая зону шириной полметра. Так поэтапно животное проверяет квадраты, обозначенные сапером, добавляет заместитель начальника Межрегионального центра быстрого реагирования Александр Пачковский.

Он рассказал, что на базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны, Сумская область) существует кинологический центр, который занимается подготовкой собак с 2006 года. До 2014-го они были задействованы в основном в поисково-спасательных работах.

«Сейчас мы начали новое направление подготовки минно-розыскных собак, которые работают на открытой местности… Мы не знали, где это направление изучить. Поэтому обратились к норвежской организации, и она пошла навстречу. Мы поехали к ним в Боснию. Увидели их центр подготовки минно-розыскных собак. Поняли, насколько они профессиональны. Мы пригласили их к нам в центр и подписали меморандум о сотрудничестве, которое началось летом 2022 года», — отметил Пачковский.

По его словам, организация подарила центру шесть бельгийских овчарок, а кинологи прошли годовой курс подготовки. Также на территории Межрегионального центра быстрого реагирования была создана материальная база и проведена сертификация с участием инспекторов NPA.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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