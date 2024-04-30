Из-за удара по Харькову были ранены двое полицейских — уже десять пострадавших
До десяти возросло количество пострадавших в результате авиаудара по Харькову утром 30 апреля. Стало известно, что в Киевском районе получили травмы двое полицейских.
Так, по данным Харьковской облпрокуратуры, в результате двух попаданий в Киевском районе пострадали шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое полицейских. Обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере 46 гаражей. Три авто сгорели, еще десять — повреждены.
Как сообщалось, от попадания по территории предприятия железнодорожной инфраструктуры в Холодногорском районе пострадали четверо: три женщины и мужчина. Погиб 25-летний монтер пути.
Как рассказал в эфире «Суспільне. Новини» глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, среди раненых — брат-близнец погибшего. Их отец тоже работает на железной дороге. Он находился неподалеку от попадания, и у него острая реакция на стресс.
У двоих полицейских, по данным Тимошко, — легкие ранения.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. В АТ «Укрзалізниця» сообщили, что в результате удара погиб 26-летний монтер пути Александр Кот, еще одна железнодорожница была ранена. По предварительной информации облпрокуратуры, РФ атаковала Киевский и Холодногорский районы тремя УМПБ Д-30.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: полиция, пострадавшие, прокуратура, тимошко, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 20:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До десяти возросло количество пострадавших в результате авиаудара по Харькову утром 30 апреля".