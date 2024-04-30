Уже десять постраждалих через удар по Харкову: були поранені двоє поліцейських
До десяти зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову вранці 30 квітня. Стало відомо, що в Київському районі отримали травми двоє поліцейських.
Так, за даними Харківської облпрокуратури, внаслідок двох влучань у Київському районі постраждали шість осіб: двоє чоловіків, дві жінки та двоє поліцейських. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені щонайменше 46 гаражів. Три авто згоріли, ще десять — пошкоджені.
Як повідомлялося, від влучання по території підприємства залізничної інфраструктури в Холодногірському районі постраждали четверо: три жінки та чоловік. Загинув 25-річний монтер колії.
Як розповів в етері «Суспільне. Новини» очільник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко, серед поранених – брат-близнюк загиблого. Їхній батько також працює на залізниці. Він знаходився неподалік влучання, у нього гостра реакція на стрес.
У двох поліцейських, за даними Тимошка, – легкі поранення.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10-ї години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що внаслідок удару загинув 26-річний монтер колії Олександр Кот, ще одну залізничницю поранено. За попередньою інформацією облпрокуратури, РФ атакувала Київський та Холодногірський райони трьома УМПБ Д-30.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: поліція, пострадалі, прокуратура, тимошко, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 20:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До десяти зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову вранці 30 квітня. Стало відомо, що в Київському районі отримали травми двоє поліцейських".