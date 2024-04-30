Рано говорить о новой линии фронта — Синегубов о численности войск РФ (видео)
На Купянском направлении сейчас находится около 100 тысяч оккупантов, при этом в штурмах участвует примерно половина. На территории РФ со стороны северной границы Харьковщины есть еще около 20 тысяч солдат российской армии.
Такие данные привел Олег Синегубов со ссылкой на официальную информацию Генштаба. Начальник ХОВА заявил, что эти цифры являются неизменными в течение последних десяти месяцев.
Синегубов отметил, что со стороны северной границы Харьковщины РФ накапливает войска, после чего они передислоцируются на Купянское, Лиманское либо Донецкое направление. Поэтому, по его словам, по состоянию на сегодня рано говорить об открытой новой линии фронта.
Видео: ХОВА
«Последние два месяца враг проводил замену своих подразделений, которые потеряли боеспособность в связи с эффективной работой наших Вооруженных сил. Когда они провели определенное накопление, замену, ротацию, обучение и слаживание, то уже приступили к активным штурмовым действиям», — сказал начальник ХОВА.
По его данным, накануне на Купянском направлении военные РФ провели пять штурмов и на Лиманском — еще примерно 15. Сегодня же на Лиманском направлении тишина, а на Купянском — девять атак врага.
Начальник ХОВА выразил мнение, что оккупанты испытывают позиции украинских военных для того, «чтобы выявить слабину».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: войска, купянское направление, рф, синегубов, фронт, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении сейчас находится около 100 тысяч оккупантов, при этом в штурмах участвует примерно половина. На территории РФ со стороны северной границы Харьковщины есть еще около 20 тысяч солдат российской армии.".