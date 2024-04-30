“Зарано говорити про нову лінію фронту” – Синєгубов про чисельність військ РФ
На Куп’янському напрямку зараз перебуває близько 100 тисяч окупантів, причому у штурмах бере участь приблизно половина. На території РФ із боку північного кордону Харківщини є ще близько 20 тисяч солдатів російської армії.
Такі дані навів Олег Синєгубов із посиланням на офіційну інформацію Генштабу. Начальник ХОВА заявив, що ці цифри є незмінними протягом останніх десяти місяців.
Синєгубов зазначив, що з боку північного кордону Харківщини РФ накопичує війська, після чого вони передислокуються на Куп’янський, Лиманський чи Донецький напрямок. Тому, за його словами, станом на сьогодні зарано говорити про відкриту нову лінію фронту.
Відео: ХОВА
“Останні два місяці ворог проводив заміну своїх підрозділів, які втратили боєздатність у зв’язку з ефективною роботою наших Збройних сил. Коли вони провели певне накопичення, заміну, ротацію, навчання та злагодження, то вже приступили до активних штурмових дій”, – сказав начальник ХОВА.
За його даними, напередодні на Куп’янському напрямку військові РФ провели п’ять штурмових дій і на Лиманському – ще приблизно 15. Сьогодні ж на Лиманському напрямку тиша, а на Куп’янському – дев’ять атак ворога.
Начальник ХОВА зазначив, що окупанти випробовують позиції українських військових для того, “щоби виявити слабину”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: войска, купянское направление, рф, сінєгубов, фронт, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку зараз перебуває близько 100 тисяч окупантів, причому у штурмах бере участь приблизно половина. На території РФ із боку північного кордону Харківщини є ще близько 20 тисяч солдатів російської армії".