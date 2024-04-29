Скільки солдатів РФ перебуває біля кордону з Україною і “загрожує” Харкову
466 тисяч російських окупантів перебувають в Україні. При цьому на початку квітня тут було понад 475 тисяч солдатів РФ, тобто вороже угруповання скоротилося майже на 10 тисяч, повідомляє військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.
За його словами, таке разюче скорочення відзначається вперше за понад два роки активних бойових дій. Також Коваленко окремо пройшовся по кожному із напрямків.
За Куп’янський напрямок, і з деяких пір за більшу частину Лимано-Куп’янської осі, відповідає угруповання військ “Захід”. Це група із найбільшою танковою компонентою серед усіх, зазначає оглядач.
“Було понад 81 тисяча тіл, на сьогодні – 71,5 тисяча тіл. Значне скорочення, як через втрати, так і через реорганізації та передислокації”, — констатує Коваленко.
Новосформоване угруповання «Північ», створене на базі груп прикриття кордону «Брянськ», «Курськ» та «Бєлгород», до реформи налічувало 35,5 тисяч солдатів, а станом на зараз – 49,5 тисяч.
“Приріст на 10 тисяч тіл, але при цьому такої чисельності недостатньо для повноцінного контролю кордону з Україною, не кажучи вже про загрозу вторгнення та захоплення Харкова, Сум чи Чернігова. Крім того, наголошу, що це УВ знаходиться поза зоною бойових дій”, — пише Коваленко.
На його думку, російське командування не може повноцінно вирішити завдання із накопиченням людського ресурсу в Україні через високий рівень втрат. При необхідності швидкого посилення одного з угруповань на якомусь напрямку використовуються не так резерви, як ресурс інших підрозділів. Усе це свідчить про неминучість посилення мобілізації у РФ, додав експерт.
Читайте також: «Передумов немає» – Коваленко оцінив сили РФ для «наступу на Харків»
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: військові, группировка, коваленко, наступ, окупанти, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скільки солдатів РФ перебуває біля кордону з Україною і “загрожує” Харкову»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 09:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "466 тисяч російських окупантів перебувають в Україні".