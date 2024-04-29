Скільки солдатів РФ перебуває біля кордону з Україною і “загрожує” Харкову

466 тисяч російських окупантів перебувають в Україні. При цьому на початку квітня тут було понад 475 тисяч солдатів РФ, тобто вороже угруповання скоротилося майже на 10 тисяч, повідомляє військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

За його словами, таке разюче скорочення відзначається вперше за понад два роки активних бойових дій. Також Коваленко окремо пройшовся по кожному із напрямків.

За Куп’янський напрямок, і з деяких пір за більшу частину Лимано-Куп’янської осі, відповідає угруповання військ “Захід”. Це група із найбільшою танковою компонентою серед усіх, зазначає оглядач.

“Було понад 81 тисяча тіл, на сьогодні – 71,5 тисяча тіл. Значне скорочення, як через втрати, так і через реорганізації та передислокації”, — констатує Коваленко.

Новосформоване угруповання «Північ», створене на базі груп прикриття кордону «Брянськ», «Курськ» та «Бєлгород», до реформи налічувало 35,5 тисяч солдатів, а станом на зараз – 49,5 тисяч.

“Приріст на 10 тисяч тіл, але при цьому такої чисельності недостатньо для повноцінного контролю кордону з Україною, не кажучи вже про загрозу вторгнення та захоплення Харкова, Сум чи Чернігова. Крім того, наголошу, що це УВ знаходиться поза зоною бойових дій”, — пише Коваленко.

На його думку, російське командування не може повноцінно вирішити завдання із накопиченням людського ресурсу в Україні через високий рівень втрат. При необхідності швидкого посилення одного з угруповань на якомусь напрямку використовуються не так резерви, як ресурс інших підрозділів. Усе це свідчить про неминучість посилення мобілізації у РФ, додав експерт.