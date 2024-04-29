Сколько солдат РФ сейчас находится у границы с Украиной и «угрожает» Харькову

466 тысяч российских оккупантов находится в Украине. При этом в начале апреля тут было более 475 тысяч солдат РФ, то есть вражеская группировка сократилась почти на 10 тысяч, сообщает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, такое разительное сокращение отмечается впервые за более чем два года активных боевых действий. Также Коваленко отдельно прошелся по каждому из направлений.

За Купянское направление, а с некоторых пор большую часть Лимано-Купянской оси, отвечает группировка войск “Запад”. Это группа с наибольшей танковой компонентой среди всех, отмечает обозреватель.

“Была более 81 тысячи тел, на сейчас – 71,5 тысяча тел. Значительное сокращение, как из-за потерь, так и из-за реорганизаций и передислокаций”, — пишет Коваленко.

Новосформированная группировка «Север», созданная на базе групп прикрытия границы «Брянск», «Курск» и «Белгород», до реформы насчитывала 35,5 тысяч солдат, а по состоянию на сейчас – 49,5 тысяч.

“Прирост на 10 тысяч тел, но при этом такой численности недостаточно для полноценного контроля имеющейся границы с Украиной, не говоря уже про угрозы вторжения и захвата Харькова, Сум или Чернигова. Кроме того, подчеркну, что эта ГВ находится вне зоны боевых действий”, — пишет Коваленко.

По его мнению, российское командование не может полноценно решить задачу с накоплением человеческого ресурса в Украине из-за высоко уровня потерь. При необходимости быстрого усиления одной из группировок на каком-либо направлении используются не столько резервы, сколько ресурс других подразделений. Всё это указывает на неизбежность усиления мобилизации в РФ, добавил эксперт.