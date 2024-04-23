«Предпосылок нет» — Коваленко оценил силы РФ для «наступления на Харьков»

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко проанализировал, какими силами РФ могла бы наступать на Харьков.

«ГВ «Север» – это объединенная группа войск прикрытия границы, которыми раньше были ГВ «Белгород», «Брянск», «Курск». Российское командование для оптимизации управления войсками прикрытия границы после очередного успешного рейда РДК и ЛСР решило централизовать управление трех отдельных ГВ в одну. То есть, это не новая ГВ, а три объединены в одну», — отметил Коваленко.

По его словам, сейчас потенциал этой группировки: более 49,5 тысячи личного состава и около 400 танков. Коваленко не отрицает, что со временем эта группировка может увеличиться, однако сейчас она «недееспособна для оккупации Харькова».

«Так же есть направление через Купянск и там действительно видится ситуация несколько под другим ракурсом. В первую очередь, из-за скопления ГВ «Запад», в составе которой: личный состав – около 72 тысяч тел, танки – более 1000», — пишет Коваленко.

Однако есть нюанс, отметил эксперт, ведь весь этот ресурс сейчас концентрируется не только на Купянске, но и на всем Лимано-Купянском направлении.

«Кроме того, имея весь вышеизложенный потенциал, за год интенсивных наступательных и штурмовых действий, эта ГВ так и не смогла раскрыть уреп-район небольшого села Синьковка. Разумеется, в ближайшее время РОВ катализирует наступление на этом направлении, но о выходе на Харьков через Купянск сейчас и речь не идет, предпосылок нет от слова – совсем, хотя из-за отсутствия единого ударного ядра», — заявил Коваленко.

Он также описал еще одну российскую группировку «Центр». Однако оно сконцентрирована только на Лиманском направлении.

«А потому концентрация этой ГВ так и останется в ареале ее обитания без особой перспективы усиления другого направления и создания единого кулака для прорыва на Харьков», — заявил Коваленко.