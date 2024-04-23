Вероятность успешного наземного наступления РФ на Харьков очень мала — ISW

Институт изучения войны (ISW) проанализировал информационную операцию, которую проводят россияне против жителей Харькова, а также оценил вероятность «захвата» города.

«Кремль проводит согласованную воздушную и информационную операцию, чтобы разрушить Харьков, убедить украинцев бежать и внутренне переместить миллионы украинцев в преддверии возможной будущей российской наступательной операции против города или других регионов Украины», — заявили аналитики в обзоре утром 23 апреля.

В частности, так они отреагировали на вчерашний удар по телебашне в городе крылатой ракетой Х-59, который нарушил телевещание в регионе. Аналитики отметили, что россияне воюют с телевещанием в Украине с первых дней войны и атаковал телебашни не только в Харькове, но и в столице и других регионах страны.

«Рупоры Кремля воспользовались опасениями по поводу будущей российской наступательной операции против Харькова, чтобы провести, вероятно, скоординированную информационную операцию, чтобы вызвать чрезмерную панику среди украинцев. ISW оценивает, что вероятность успешного наземного наступления России на Харьков очень мала, если Украина быстро получит возобновленную военную помощь США», — отметили в Институте изучения войны.

Аналитики привели наиболее «популярные фейки», которые распространяли российские telegram-каналы в последнее время: об «эвакуации» из Харькова, бегстве чиновников, вывозе документов и так далее.

«Пропагандист российского государственного телевидения Владимир Соловьев заявил 28 марта, что российские войска должны разрушать Харьков «поквартально», и предложил дать украинским гражданам 48 часов на то, чтобы они покинули город, предположительно, прежде чем они будут убиты в результате разрушения города Россией. Российское неонационалистическое издание «Царьград» 16 апреля распространило утверждения из нескольких неуказанных военных источников о том, что российская наступательная операция по захвату Харькова неизбежна и что ситуация в Харькове станет «хуже, чем в Бахмуте и Авдеевке». «Царьград» утверждал, что «нет сомнений», что российские войска захватят Харьков, но «тактика блокады» такая, как «отключение электричества, газа и воды» для гражданского населения, является наиболее разумным способом для российских сил захватить город и избежать крупномасштабных потерь. Известный российский военный блогер заявил, что российские удары по Харькову 22 апреля являются признаком того, что украинские граждане должны покинуть Харьков, «пока они еще могут», — перечислили часть наиболее угрожающих заявлений рупоров российской пропаганды в ISW.

При этом сами аналитики на российские угрозы отреагировали реальной оценкой ситуации: «Ранее ISW подсчитал, что российская наступательная операция, направленная на захват Харькова, будет чрезвычайно амбициозной затеей, которая создаст серьезные проблемы для российских сил, и что российскому военному командованию, вероятно, придется пересмотреть свои цели прогнозируемых наступательных усилий летом 2024 года, чтобы учесть лучше оснащенные и укомплектованные украинские силы. Российское военное командование может попытаться разрушить Харьков воздушными, ракетными ударами и ударами беспилотников и спровоцировать крупномасштабное внутреннее перемещение украинского гражданского населения, если российские военные решат, что они не могут успешно захватить город с помощью наземных операций. Продолжение своевременной военной помощи США и Запада, особенно предоставление систем противовоздушной обороны и ракет, будет иметь решающее значение для защиты Украиной города Харькова», — подытожили аналитики.