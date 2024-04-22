РФ активизирует наступление на Харьковщину, но попадет в ловушку — Мусиенко

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире нацмарафона рассказал о перспективах получения Украиной военной помощи от США и предполагаемых действиях армии РФ в ожидании поставки ВСУ снарядов.

В частности Мусиенко прокомментировал не очень приятный прогноз начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что в середине мая Украину ожидает тяжелая ситуация.

«Я объясняю (это заявление Буданова) таким образом, что сейчас действительно враг активизирует свое наступление из Белгородской области на Харьковщину и на востоке. И нам нужно будет пройти этот период, пока США снабжают нас оружием. Они (оккупанты — Ред.) действительно активизируются несколько раньше, потому что видят, что Украина получит поддержку. Поэтому будет непростая ситуация на фронте, но, в конце концов, я думаю, что с помощью США и западных партнеров врага будет ждать ловушка и очень неприятный сюрприз», — дал прогноз Мусиенко.

Говоря о процедуре выделения помощи Украине, аналитик отметил, что принципиальное решение поддержать Украину в сенате США, скорее всего, уже принято. Остается голосование.

«Это 99%, что это решение будет. Президент подпишет, и уже все говорят о том, как скоро помощь может поступить. И сейчас ключевой вопрос все же в скорости поступления. Здесь два момента, я бы сказал. Первое, это скорость поступления и, в принципе, есть основания полагать, что к концу этого месяца первые пакеты будут уже в Украине и на фронте. Важны снаряды и противовоздушная оборона, ракеты и ATACMS, которых мы очень ждем, они нам сейчас очень необходимы для уничтожения логистики врага», — сказал Мусиенко.

Он отметил, что из Сената США не звучало никаких заявлений о том, что решение не поддержат, за исключением позиции незначительной части республиканцев, которая не скажется на конечном результате. Западные СМИ называют пакет помощи, который утвердила Палата представителей Конгресса США, беспрецедентным.

«Потому что вообще к 2024 году США выделили суммарно 74 миллиарда. Это, считайте, через два года. А сейчас они выделяют 61 миллиард фактически. И потому эта помощь действительно значительна», — пояснил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Он отметил, что часть пакета пойдет на то, чтобы передать Украине оружие, которое уже физически находится на складах в Европе.

«Есть пакет, предусматривающий производство оружия в США и закупку для Украины. Это имеется в виду оружие, которое должно поступить: ATACMS, вооружение к F-16, артиллерия, ПВО и так далее. Его будут закупать. Следующий пакет касается замены того, что было поставлено и планируется поставить Украине, в арсеналах США. То есть компенсация. В принципе, по всем этим трем критериям есть шансы получать оружие для Украины», — сказал Мусиенко.

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Он отметил, что прогнозы о быстром поступлении помощи после ее утверждения (в ближайшие дни и недели) основываются как раз на том, что средства выделены на компенсацию того, что США передадут Украине, на складах.

«Потому они могут выделить сейчас и поставить это со своих европейских складов», — прокомментировал аналитик.

Он также считает вполне реальной перспективу поставки Украине ATACMS, хотя в принятом документе необходимость передать этот вид оружия прописан в рекомендательном стиле. Если президент США Байден не передаст ATACMS, республиканцы смогут использовать это против него в ходе избирательной кампании.

«Поэтому я думаю, что это дополнительное давление как раз сейчас в хорошем смысле на президента Байдена, и оно нам на пользу. И я все-таки думаю, что ATACAMS будут», — пояснил Мусиенко.