РФ активізує наступ на Харківщину, але потрапить у пастку – Мусієнко

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері нацмарафону розповів про перспективи отримання Україною військової допомоги від США та ймовірні дії армії РФ в очікуванні постачання ЗСУ снарядів.

Зокрема, Мусієнко прокоментував не дуже приємний прогноз начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про те, що в середині травня на Україну чекає важка ситуація.

“Я пояснюю (цю заяву Буданова) таким чином, що зараз дійсно ворог активізує свій наступ з Бєлгородської області на Харківщину та на сході. І нам потрібно буде пройти цей період, поки США постачають нам зброю. Вони (окупанти – Ред.) дійсно активізуються дещо раніше, тому що бачать, що Україна отримає підтримку. Тому буде непроста ситуація на фронті, але врешті, я думаю, що за допомогою США та західних партнерів на ворога буде чекати пастка та дуже неприємний сюрприз”, — дав прогноз Мусієнко.

Говорячи про процедуру надання допомоги Україні, аналітик зазначив, що принципове рішення підтримати Україну в сенаті США, швидше за все, вже прийнято. Залишається голосування.

“Це 99%, що це рішення буде. Президент підпише, і вже всі говорять про те, як швидко допомога може надійти. І зараз ключове питання, все ж таки, у швидкості надходження. Тут два моменти, я б сказав. Перше, це швидкість надходження і, в принципі, є підстави вважати, що до кінця цього місяця вже перші пакети будуть в Україні та на фронті. Важливі снаряди та протиповітряна оборона, ракети та ATACMS, на які ми дуже чекаємо, які нам зараз дуже необхідні для того, щоби нищити логістику ворога”, – сказав Мусієнко.

Він зазначив, що зі Сенату США не звучало жодних заяв про те, що рішення не підтримають, за винятком позиції незначної частини республіканців, яка не позначиться на кінцевому результаті. Західні ЗМІ називають пакет допомоги, який затвердила Палата представників Конгресу США, безпрецедентним.

“Адже взагалі до 2024 року США виділили сумарно 74 мільярди. Це, вважайте, за два роки. А зараз вони виділяють 61 мільярд фактично. І тому ця допомога дійсно значна“, – пояснив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він зазначив, що частина пакета піде на те, щоб передати Україні зброю, яка вже фізично перебуває на складах у Європі.

“Є пакет, що передбачає виробництво зброї в США і закупівлю для України. Це мають на увазі зброю, яка має надійти: ATACMS, озброєння до F-16, артилерія, ППО і так далі. Його закуповуватимуть. Наступний пакет стосується заміни того, що було поставлено та планується поставити Україні, в арсеналах США. Тобто, компенсація. У принципі, за всіма цими трьома критеріями є шанси отримувати зброю для України”, — сказав Мусієнко.

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Він зазначив, що прогнози про швидке надходження допомоги після її затвердження (найближчими днями чи тижнями) ґрунтуються якраз на тому, що кошти, які виділяють у тому числі на компенсацію того, що США передадуть Україні, на складах.

“Тому вони можуть виділити зараз та поставити це зі своїх європейських складів”, – прокоментував аналітик.

Він також вважає цілком реальною перспективу постачання Україні ATACMS, хоча у прийнятому документі необхідність передати цей вид зброї прописаний у рекомендаційному стилі. Якщо президент США Байден не передасть ATACMS, республіканці зможуть використати це проти нього під час виборчої кампанії.

“Тому я думаю, що це додатковий тиск якраз зараз у хорошому розумінні на президента Байдена, і він нам на користь. І я все-таки думаю, що ATACAMS будуть”, – пояснив Мусієнко.