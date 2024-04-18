За пакет допомоги для України в США голосуватимуть 20 квітня – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) та амбасадорка України в США Оксана Маркарова повідомили подробиці про нову версію законопроєкту про допомогу Україні.

“17 квітня Палата представників США подала законопроєкт про додаткові асигнування, який надасть Україні допомогу приблизно в 60 мільярдів доларів, і, як повідомляється, голосування за цей захід відбудеться 20 квітня. Законопроєкт про додаткові асигнування багато в чому нагадує попередній додатковий законопроєкт, прийнятий Сенатом США, і пропонує Україні 48,3 мільярда доларів на допомогу у сфері безпеки: 23,2 мільярда доларів на поповнення запасів озброєння та техніки із запасів Міністерства оборони США; $13,8 млрд на закупівлю зброї та боєприпасів для України в американських виробників; і 11,3 мільярда доларів США на продовження підтримки України через військові операції США, що тривають у регіоні. Переважна більшість запропонованої допомоги Україні, якщо вона буде прийнята, надійде американським компаніям, а також збройним силам США та союзників”, – повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

В ISW зазначили: президент США Джо Байден, переконуючи конгресменів розв’язати питання з підтримкою України, “попередив, що Росія та її партнери становлять загрозу для НАТО, що зростає, і підкреслив, що допомога США у сфері безпеки Україні може усунути російську загрозу”. У статті Байдена для “Wall Street Journal” йдеться про те, що РФ посилює війну проти України “за військової та нелетальної матеріальної підтримки з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї”. На думку президента США, допомога Україні зараз може зупинити подальше посягання РФ на країни НАТО й таким чином запобігти участі США у війні з росіянами.

“За оцінками ISW, перемога РФ в Україні матиме руйнівні наслідки для оборони НАТО, тоді як перемога України зробить успішний напад Росії на Польщу або країни Балтії важчим і ризикованішим для Росії”, – доповнили аналітики.

Подробиці щодо нової версії пакета допомоги, який пропонують підтримати Палаті представників Конгресу США, повідомила амбасадорка України в США Оксана Маркарова.

За її даними, законопроєкт передбачає виділення 60,8 млрд доларів. З них 49,9 млрд – оборонні витрати:

🔹 $23,2 млрд – поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні;

🔹 $11,3 млрд – поточні американські операції в регіоні;

🔹$13,8 млрд – закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг;

🔹 $1,6 млрд зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів;

Також передбачено фінансування:

🔹$26 млн – для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладнання наданого Україні;

🔹 $ 5 млн Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги;

🔹 $300 млн на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

🔹 $100 млн на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

Ще 9,5 мільярда доларів пропонують виділити на економічну допомогу Україні та країнам, які постраждали від вторгнення РФ:

🔹 $7,849 млрд на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку. (Окрім відшкодування пенсій);

🔹 $1,575 млрд на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам;

🔹 $25 млн Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн постраждалих від російського вторгнення;

🔹 $50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

До того ж передбачено виділення:

🔹 $149 млн. Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов’язані з ядерною безпекою в Україні;