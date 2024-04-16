Підтримка від США: спікер Джонсон повідомив, що проголосують цього тижня

Спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон анонсував нову версію виходу із патової ситуації із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цього разу пакет вирішили розділити на окремі законопроєкти.

Джонсон повідомив, що обговорив рішення з однопартійцями – республіканцями.

“Цього тижня ми розглянемо окремі законопроєкти зі структурованим та відповідним процесом внесення поправок”, – заявив речник Палати представників у Х.

I має just spoken with the @HouseGOP конференція на мій план до адреси національної безпеки сприятливого правління на зростанні безпеки кризи. Цей week, we will considera separate bills with structured and germane amendment process to: •Fund our ally Israel

•Support… – Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 15, 2024

Ці чотири проєкти: фінансування допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. А також – додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки США (йдеться про закон про заборону Tik-Tok у США).

Законопроєкт, що стосується України, за задумом Джонсона, включатиме питання ленд-лізу та закону про конфіскацію заморожених активів РФ. Очікується, що пакет документів внесуть на розгляд нижньої палати у вівторок, пише Цензор.НЕТ. Після цього протягом 72 годин пройдуть стандартні процедури обговорення та внесення поправок. Якщо процес не затягнеться, нижня палата зможе винести на голосування законопроєкти вже у п’ятницю ввечері. Зазначимо, що раніше в Білому домі виступали проти поділу допомоги Україні та Ізраїлю. Подібні заяви робив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. А речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр заявила, що подібне рішення лише затримає допомогу.