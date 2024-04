Підтримка від США: спікер Джонсон повідомив, що проголосують цього тижня

Спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон анонсував нову версію виходу із патової ситуації із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цього разу пакет вирішили розділити на окремі законопроєкти.

Джонсон повідомив, що обговорив рішення з однопартійцями – республіканцями.

“Цього тижня ми розглянемо окремі законопроєкти зі структурованим та відповідним процесом внесення поправок”, – заявив речник Палати представників у Х.

