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Підтримка від США: спікер Джонсон повідомив, що проголосують цього тижня

Політика 08:56   16.04.2024
Оксана Горун
Підтримка від США: спікер Джонсон повідомив, що проголосують цього тижня Фото: twitter.com/SpeakerJohnson

Спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон анонсував нову версію виходу із патової ситуації із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цього разу пакет вирішили розділити на окремі законопроєкти.

Джонсон повідомив, що обговорив рішення з однопартійцями – республіканцями.

“Цього тижня ми розглянемо окремі законопроєкти зі структурованим та відповідним процесом внесення поправок”, – заявив речник Палати представників у Х.

 

Ці чотири проєкти: фінансування допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. А також – додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки США (йдеться про закон про заборону Tik-Tok у США).

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Законопроєкт, що стосується України, за задумом Джонсона, включатиме питання ленд-лізу та закону про конфіскацію заморожених активів РФ. Очікується, що пакет документів внесуть на розгляд нижньої палати у вівторок, пише Цензор.НЕТ. Після цього протягом 72 годин пройдуть стандартні процедури обговорення та внесення поправок. Якщо процес не затягнеться, нижня палата зможе винести на голосування законопроєкти вже у п’ятницю ввечері. Зазначимо, що раніше в Білому домі виступали проти поділу допомоги Україні та Ізраїлю. Подібні заяви робив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. А речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр заявила, що подібне рішення лише затримає допомогу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 08:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер Палати представників американського Конгресу Майк Джонсон анонсував нову версію виходу із патової ситуації із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. Цього разу пакет вирішили розділити на окремі законопроєкти".