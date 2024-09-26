“Здали нерви” – Самусь про Джонсона, який вимагає звільнити Маркарову
Фото: Lisnyj Oleh/Facebook
А ось це вже точно здали нерви. Спікер Палати представників Конгресу США ВИМАГАЄ (!) від Президента Зеленського звільнити Посла України в США. Джонсона можна зрозуміти, звісно. Трамп в істериці, кричить і вимагає покарати Зеленського за відвідування збройового заводу в Пенсильванії… Але ж є якісь процедури, міжнародне право, законодавство США, нарешті. Як парламентар може вимагати у президента іноземної держави звільнити посла чи виконати інші дії?.. Що ж це коїться зі старими добрими Штатами….
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: визит в США, джонсон, Зеленський, Маркарова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 10:34;
Кореспондент Михайло Самусь, директор платформи New Geopolitics Research Network у цій статті розкриває тему новин про те, що "А ось це вже точно здали нерви. Спікер Палати представників Конгресу США ВИМАГАЄ (!) від Президента Зеленського звільнити Посла України…".