Live
  • Чт 26.09.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 41.26
  • EUR 46.2

“Здали нерви” – Самусь про Джонсона, який вимагає звільнити Маркарову

Політика 10:34   26.09.2024
Михайло Самусь
директор платформи New Geopolitics Research Network
“Здали нерви” – Самусь про Джонсона, який вимагає звільнити Маркарову Фото: Lisnyj Oleh/Facebook

А ось це вже точно здали нерви. Спікер Палати представників Конгресу США ВИМАГАЄ (!) від Президента Зеленського звільнити Посла України в США. Джонсона можна зрозуміти, звісно. Трамп в істериці, кричить і вимагає покарати Зеленського за відвідування збройового заводу в Пенсильванії… Але ж є якісь процедури, міжнародне право, законодавство США, нарешті. Як парламентар може вимагати у президента іноземної держави звільнити посла чи виконати інші дії?.. Що ж це коїться зі старими добрими Штатами….

Автор: Михайло Самусь, директор платформи New Geopolitics Research Network
Популярно
Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування
Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування
26.09.2024, 09:55
ОТУВ “Харків”: у Вовчанську РФ будує тунелі, біля Глибокого – мінує території
ОТУВ “Харків”: у Вовчанську РФ будує тунелі, біля Глибокого – мінує території
26.09.2024, 10:41
У лікарні померла пенсіонерка, яка потрапила під обстріл Харкова 24 вересня
У лікарні померла пенсіонерка, яка потрапила під обстріл Харкова 24 вересня
26.09.2024, 10:15
Три трамваї сьогодні в Харкові змінять свої маршрути
Три трамваї сьогодні в Харкові змінять свої маршрути
26.09.2024, 09:29
Вугледар важливіший, ніж говорять по телевізору – Коваленко пояснив, чому
Вугледар важливіший, ніж говорять по телевізору – Коваленко пояснив, чому
26.09.2024, 08:52
Генштаб повідомив про 13 боїв на Харківщині за добу
Генштаб повідомив про 13 боїв на Харківщині за добу
26.09.2024, 09:00

Новини за темою:

10:19
Маркарова працює в чіткій координації з Офісом президента – Чалий
09:17
Ситуація критична – Гончаренко про Зеленського в США, Маркарову та вибори

Ви читали новину: «“Здали нерви” – Самусь про Джонсона, який вимагає звільнити Маркарову»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 10:34;

  • Кореспондент Михайло Самусь, директор платформи New Geopolitics Research Network у цій статті розкриває тему новин про те, що "А ось це вже точно здали нерви. Спікер Палати представників Конгресу США ВИМАГАЄ (!) від Президента Зеленського звільнити Посла України…".