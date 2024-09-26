«Сдали нервы» — Самусь про Джонсона, который требует уволить Маркарову
Фото: Lisnyj Oleh/Facebook
А вот это уж точно сдали нервы. Спикер Палаты представителей Конгресса США ТРЕБУЕТ (!) от президента Зеленского уволить посла Украины в США. Джонсона можно понять, конечно. Трамп в истерике, кричит и требует наказать Зеленского за посещение оружейного завода в Пенсильвании… Но есть какие-то процедуры, международное право, законодательство США, наконец. Как парламентарий может потребовать у президента иностранного государства уволить посла или выполнить другие действия?.. Что же это происходит со старыми добрыми Штатами.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: визит в США, джонсон, Зеленский, Маркарова;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 10:34;
Корреспондент Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "А вот это уж точно сдали нервы. Спикер Палаты представителей Конгресса США ТРЕБУЕТ (!) от президента Зеленского уволить посла Украины…".