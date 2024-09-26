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«Сдали нервы» — Самусь про Джонсона, который требует уволить Маркарову

Мир 10:34   26.09.2024
Михаил Самусь
директор платформы New Geopolitics Research Network
«Сдали нервы» — Самусь про Джонсона, который требует уволить Маркарову Фото: Lisnyj Oleh/Facebook

А вот это уж точно сдали нервы. Спикер Палаты представителей Конгресса США ТРЕБУЕТ (!) от президента Зеленского уволить посла Украины в США. Джонсона можно понять, конечно. Трамп в истерике, кричит и требует наказать Зеленского за посещение оружейного завода в Пенсильвании… Но есть какие-то процедуры, международное право, законодательство США, наконец. Как парламентарий может потребовать у президента иностранного государства уволить посла или выполнить другие действия?.. Что же это происходит со старыми добрыми Штатами.

Автор: Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 10:34;

  • Корреспондент Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "А вот это уж точно сдали нервы. Спикер Палаты представителей Конгресса США ТРЕБУЕТ (!) от президента Зеленского уволить посла Украины…".