«Сдали нервы» — Самусь про Джонсона, который требует уволить Маркарову

А вот это уж точно сдали нервы. Спикер Палаты представителей Конгресса США ТРЕБУЕТ (!) от президента Зеленского уволить посла Украины в США. Джонсона можно понять, конечно. Трамп в истерике, кричит и требует наказать Зеленского за посещение оружейного завода в Пенсильвании… Но есть какие-то процедуры, международное право, законодательство США, наконец. Как парламентарий может потребовать у президента иностранного государства уволить посла или выполнить другие действия?.. Что же это происходит со старыми добрыми Штатами.