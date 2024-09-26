Маркарова работает в четкой координации с Офисом президента — Чалый

Сейчас было бы совсем неправильно «топить» действующую госпожу посла Украины в США Оксану Маркарову. В любом случае. Уволить прямо сейчас – это будет слабой позицией. Своих представителей в непростых условиях нужно защищать! Тем более что Маркарова работает в четкой координации с офисом Президента Украины. Надеюсь, что и там не будет поспешных решений.