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Маркарова работает в четкой координации с Офисом президента — Чалый

Мир 10:19   26.09.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Маркарова работает в четкой координации с Офисом президента — Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Сейчас было бы совсем неправильно «топить» действующую госпожу посла Украины в США Оксану Маркарову. В любом случае. Уволить прямо сейчас – это будет слабой позицией. Своих представителей в непростых условиях нужно защищать! Тем более что Маркарова работает в четкой координации с офисом Президента Украины. Надеюсь, что и там не будет поспешных решений.

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас было бы совсем неправильно «топить» действующую госпожу посла Украины в США Оксану Маркарову. В любом случае. Уволить прямо сейчас…".