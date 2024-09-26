Маркарова работает в четкой координации с Офисом президента — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Сейчас было бы совсем неправильно «топить» действующую госпожу посла Украины в США Оксану Маркарову. В любом случае. Уволить прямо сейчас – это будет слабой позицией. Своих представителей в непростых условиях нужно защищать! Тем более что Маркарова работает в четкой координации с офисом Президента Украины. Надеюсь, что и там не будет поспешных решений.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: визит в США, Маркарова, сша, чалый;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Маркарова работает в четкой координации с Офисом президента — Чалый»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 10:19;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас было бы совсем неправильно «топить» действующую госпожу посла Украины в США Оксану Маркарову. В любом случае. Уволить прямо сейчас…".